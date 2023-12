Tutte le luci a led, paga la Snam

Il rigassificatore ’paga’ l’illuminazione pubblica del Comune di Ravenna, che sarà tutta a led. L’intervento, del valore complessivo di poco meno di 4 milioni di euroo, comporta appunto la sostituzione dei 10.298 punti luce ancora dotati di lampade energivore (circa un terzo del totale) con altri dotati di lampade a led; sarà realizzato dal concessionario del servizio di gestione degli impianti del Comune e verrà finanziato con risorse di Snam nell’ambito della convenzione relativa alle opere di compensazione legate alla realizzazione di tutti i lavori collegati alla collocazione e all’allacciamento del rigassificatore. La loro realizzazione comporterà un risparmio energetico complessivo annuo di 3.199.254,34 kilowattora e una riduzione di produzione di anidride carbonica per 799,81 Tep (tonnellate equivalenti di petrolio) all’anno.

In termini economici, anche se, in assenza di una tariffa energetica contrattuale di riferimento, non è realistico effettuare stime precise e dettagliate in prospettiva, sono comunque stati ipotizzati degli scenari e, per il 2024, applicando una tariffa indicativa pari a 0,2853 euro al kilowattora, è stimabile un risparmio di 912.700 euro (Iva esclusa).