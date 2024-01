Tutto pronto per la Nott de Bisò in piazza

Tutto pronto per la Nott de Bisò: oggi, 5 gennaio, a Faenza la grande festa che chiude le manifestazione del Palio del Niballo 2023. Quest’anno con diverse novità. La vigilia dell’Epifania, dal 1969 a Faenza, è dedicata alla Nott de Bisò, manifestazione conclusiva del Niballo – Palio di Faenza, che ogni anno richiama in città migliaia di partecipanti. Dal 1964, data della prima edizione si svolgeva il 31 dicembre, fu poi spostata la data. Un appuntamento di festa con il quale si chiude un ciclo e dal 6 gennaio, ne incomincia uno nuovo per i 5 rioni Manfredi e il Gruppo Municipale. Al centro dell’evento faentino c’è il Niballo, grande simulacro raffigurante Annibale, il guerriero saraceno che simboleggia le avversità dell’anno appena trascorso, che allo scoccare di mezzanotte sarà bruciato con un enorme falò. Per ragioni di sicurezza cambieranno le strutture degli stand dei Rioni, che però rimarranno collocati nel medesimo spazio degli altri anni, in piazza del Popolo. In questo difficile 2023 l’amministrazione comunale ha lavorato assiduamente con tecnici specializzati affinché tutte le strutture montate in piazza del Popolo garantiscano il più ampio rispetto delle rinnovate norme di sicurezza, senza dimenticare di porre attenzione anche all’aspetto più strettamente coreografico della rievocazione storica. Novità di quest’anno sarà infatti la struttura degli stand dei Rioni, tutti rigorosamente omogenei negli aspetti strutturali, che comunque non tralasceranno di creare suggestioni per trasportare il pubblico presente nella magia della notte del Rinascimento della Signoria manfreda. Come sperimentato dal 2018, per ragioni di sicurezza, il Niballo sarà posizionato al centro dei corsi, esattamente nel punto di incontro tra gli antichi cardo e decumano romani, le strade che suddividono la città manfreda nei quattro rioni che si contendono, assieme al Borgo Durbecco, la giostra faentina.

Il Niballo, come da tradizione, arriverà in piazza, alle 18.30 su un carro trainato da buoi, (arriveranno addirittura dalla Toscana, dalla provincia di Arezzo, non sono più reperibili in Romagna) e sarà preceduto da una delegazione di figuranti e musici rionali. Il Rione vincitore del Palio di giugno (per il 2023 il Rione Verde) ha il diritto di bruciare il Niballo. La festa, infatti, ha il suo apice nel momento in cui il rappresentante del Rione, vestito con tradizionale costume storico, il cavaliere Marco Difaldi, al termine di una cerimonia, sempre più elaborata e spettacolare, scandita dall’Araldo del Gruppo Municipale, Marino Baldani, appiccherà il fuoco, con delle torce, al fantoccio. Durante tutta la serata più che mai si berrà il bisò (il caratteristico vin brulè), costo del singolo bicchiere sarà ancora di 2 euro, oppure negli eleganti gotti, le ciotole di ceramica faentina realizzate quest’anno con la decorazione denominata "Raggiera Bernardiniana". Gli stand gastronomici dei Rioni, offriranno tutti i principali piatti della cucina tradizionale e tanti piatti particolari preparati dai 5 rioni. Alle 10 apertura stand gastronomici dei Rioni e alle 18.30ingresso del Niballo in piazza del Popolo su carro trainato dai buoi. Alle 23.50il tradizionale lancio dei palloncini colorati con allegati biglietti per assistere al Palio del prossimo 23 giugno e alle 24 il rogo del Niballo.

Gabriele Garavini