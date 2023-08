Un alloggio per Paolo e la sua cagnolina Aria

La nostra associazione già mesi fa ha portato all’attenzione di cittadinanza e autorità la vicenda di Paolo, seguito dai servizi sociali, obbligato a lasciare l’appartamento dove vive con la cagnolina diciottenne compagna di vita, Aria. (...) L’anziana cagnolina, molto timida con gli estranei, morirebbe se costretta a separarsi da lui, e per lui la presenza dell’amica a quattro zampe è motivo di consolazione in una vita difficile. Ci siamo subito attivate contattando l’assessorato competente, i gruppi consiliari e la dirigenza dei servizi sociali per chiedere che si provvedesse a trovare un alloggio, anche piccolo, che potesse ospitare entrambi; alle nostre prime mail, da giugno, è stato risposto più volte che la situazione era sotto controllo (...). Questo fino a poco tempo fa, quando invece è stata notificata a Paolo l’ingiunzione ad abbandonare l’appartamento il 22 settembre. L’assistente sociale di competenza, ci riferisce Paolo, lo ha contattato per riferirgli di avere per lui un alloggio dove la cagnolina non è ammessa. (...) Da anni chiediamo che il Comune predisponga alloggi e strutture (...) in cui possano essere accolti anche gli animali. (...) La vicenda è stata oggetto di due interrogazioni regionali della consigliera Giulia Gibertoni (gruppo misto); alla prima la Regione (...) ha riconosciuto la necessità di sostegno a categorie socialmente deboli nel mantenimento e cura degli animali d’affezione.

Clama Ravenna odv