Un autista-operaio con esperienza

Un autista-operaioa.

Una ditta di autotrasporti di Ravenna, ricerca una figura che si occupi del carico del proprio furgonecamion con cella frigo e della consegna di prodotti alimentari presso i clienti finali: scuole, hotel, ristoranti o pizzerie a Ravenna e Cesena, con scarico merce prevalentemente in modo manuale con ausilio di carrello. Viene richiesta esperienza nella mansione e il possesso della patente B. È considerato titolo preferenziale il possesso dell’attestato dei corsi sulla sicurezza, di primo soccorso e antincendio, nonché la capacità di utilizzare tablet e palmari per la consegna della merce. Il contratto è a tempo determinato della durata di 6 mesi, rinnovabile per altri 6 mesi con successiva possibilità di trasformazione.

L’orario è part time di 24 ore circa, indicativamente dalle 6 alle 12. È richiesta la disponibilità per qualche pomeriggio.

Scadenza dell’offerta il 26 maggio 2023