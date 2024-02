Un concorso con in palio voucher per fare shopping

Il comitato ’Spasso in Ravenna’ rilancia un nuovo concorso a premi dal titolo ‘Aria di primavera’ pensato per incentivare ulteriormente gli acquisti nel centro storico della città in un periodo nel quale le prime giornate più soleggiate contribuiranno a convogliare turisti e cittadini nel cuore di Ravenna tra le sue vie e le piazze.

E proprio dal coinvolgimento degli esercenti affiliati al Comitato Spasso in Ravenna parte questa nuova campagna. Da domani al 23 marzo 2024 chiunque effettuerà una spesa minima di trenta euro nei negozi aderenti potrà inviare foto dello scontrino e dati personali che consentiranno di partecipare all’estrazione di buoni premio da spendere negli stessi negozi. I voucher avranno valori diversi fra loro, dai 100 ai 30 euro e potranno essere spesi dall’8 aprile in poi. Tutti i dettagli del concorso e l’elenco aggiornato degli esercenti affiliati a Spasso in Ravenna sono reperibili sul sito www.inravenna.it.