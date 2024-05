Un ente pubblico per gestire il porto

Fu il Partito repubblicano, nel 1968, a presentare in Parlamento un progetto di legge per l’istituzione a Ravenna di una autorità pubblica per la gestione del porto industriale. A presentarlo fu il cesenate on. Oddo Biasini che illustrò l’iniziativa in un convegno sulla industrializzazione di Ravenna in connessione con lo sviluppo portuale. All’epoca solo i porti di Venezia, Civitavecchia, Trieste e Savona erano gestiti da un ente pubblico. Al convegno, oltre a Biasini, intervennero diversi esponenti del Pri: Alfredo Bini, l’ingegnere Ernesto Spizuoco e l’architetto Ugo De Lorenzi.

A cura di Carlo Raggi