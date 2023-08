Un euro in più per i musei statali Aumento prorogato fino a dicembre

Verrà prorogato fino al 15 dicembre l’aumento di 1 euro nel biglietto d’ingresso dei monumenti statali per aiutare gli alluvionati. La misura era entrata in vigore a livello nazionale il 15 giugno per rimanere attiva fino al 15 settembre. Ieri la decisione di andare avanti per ulteriori tre mesi. Significa che chiunque andrà a visitare il Museo nazionale (6 euro + 1), Sant’Apollinare in Classe (5 euro + 1), Mausoleo di Teodorico (4 euro + 1), Battistero degli Ariani (2 euro + 1) darà una mano a chi ha subito danni a causa dell’alluvione che ha colpito il nostro territorio. Vale anche per gli altri siti che fanno capo al Ministero, e cioè la Villa Romana di Russi e Palazzo Milzetti a Faenza. Si era scelto di applicare l’aumento nel periodo di maggior affluenza turistica, e infatti in queste settimane la città continua ad essere affollata di visitarori, e non solo quelli delle crociere. Tantissimi infatti sono ancora gli stranieri presenti a Ravenna e lunghe le file davanti alle biglietterie dei siti d’arte.

Tutto fermo invece sul versante dei monumenti dell’Opera di religione, nel senso che il biglietto d’ingresso a San Vitale, Sant’Apollinare Nuovo, Museo Arcivescovile e Cappella di Sant’Andrea, rimane invariato a 10,50 euro a cui aggiungere un supplemento di 2 euro rispettivamente per il Mausoleo di Galla Placidia e per il Battistero Neoniano.

Nessun cambiamento al Mar, Museo d’arte della città, dove il Cda ha appena deliberato il prezzo del biglietto della mostra dedicata a Burri, e cioè 10 euro, in programma a partire dal 14 ottobre nell’ambito della Biennale del Mosaico contemporaneo. "Il biglietto – spiega il direttore Roberto Cantagalli – consente di vedere anche le collezioni permanenti della pinacoteca, da poco riallestite, e quella dei mosaici contemporanei. Quando non ci sono le mostre temporanee il biglietto è di 6 euro e non sono previsti aumenti". Il costo dell’ingresso alle mostre temporanee può cambiare a seconda degli anni, del tipo di mostre e quindi dei costi legati ad esempio ai servizi di custodia e sorveglianza e alle assicurazioni delle varie opere.

Niente aumenti per ora neanche per i siti di RavennAntica, e cioè il museo Classis (7 euro), l’Antico Porto (5 euro), Domus dei tappeti di pietra (4 euro), Cripta, Giardini pensili, Museo Dante e Casa Dante (6 euro), Tamo (4 euro).