Un gioco per scoprire le storie del Monumentale

Essere rispettosi e trasgressivi allo stesso tempo? Si può. L’associazione Panda Project ne è convinta e da questa certezza nasce il progetto ’‘Cimitero dal vivo’ dedicato al Monumentale di Ravenna. L’obiettivo è duplice: invitare le persone, ravennati e turisti, a conoscere il cimitero monumentale e a farlo anche attraverso strumenti digitali. "Siamo partiti dalla realizzazione di una nuova mappa del Monumentale – spiega Delia Trice di Panda Project – che si potrà recuperare nei vari Iat e anche on line. La mappa sarà uno dei sistemi, tramite Qr Code, per scaricare il gioco urbano R-Tales, una modalità inedita di visitare e scoprire il Monumentale. I cimiteri monumentali sono luoghi magici e gratuiti, un patrimonio storico, culturale e verde che va valorizzato e non lasciato al degrado".

A spiegare come funzionerà il gioco è Davide Leone, di Soc. Coop U’Game che lo ha realizzato. "È stata realizzata una mappa – spiega – delle possibili relazioni tra le persone sepolte al Monumentale, tra quelle che avrebbero potuto conoscersi. Le anime che si incontrano nel gioco non sono tormentate, ma serene e lo scopo è quello di aiutarne una a ritrovare sé stessa, attraverso il confronto con quattro missioni che raccontano altrettanti avvenimenti importanti della storia della città. Si tratta della trafila di Garibaldi e delle gesta di Romolo Gessi, del mistero delle ossa di Dante, del litigio tra il più importante direttore d’orchestra del tempo e Giuseppe Verdi per l’amore di un soprano". La mappa e il gioco urbano costituiscono quindi una serie di percorsi interattivi online che accompagnano i partecipanti attraverso memorie emotivo-collettive alla scoperta dei personaggi sepolti qui che hanno fatto la storia della città. Il progetto si inserisce in un contesto più vasto, a dicembre 2022 infatti l’Emilia Romagna, prima regione in Italia, ha varato la legge per il ’Riconoscimento e la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici’, con l’obiettivo di garantire la valorizzazione, conservazione e promozione di questi beni, favorendone la fruizione da parte dei cittadini.

"Il gioco – annuncia Beatrice Cevolani di Panda Project – sarà testato dal 21 al 23 marzo dalle 15 alle 17.30, chiunque può aderire, basta scrivere alla mail pandaproject.it@gmail.com. Ci saremo anche noi ed è importante che partecipino in tanti". Dopo le ‘prove generali’ il gioco sarà scaricabile sul proprio cellulare, come la mappa del cimitero, gratuitamente. È prevista anche una terza tappa con uno spettacolo dal vivo, in corso di progettazione, che unisce musica, teatro e performance.

"I luoghi monumentali della nostra città da sempre ispirano gli artisti – dichiara l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia – e stimolano progetti capaci di accendere luci diverse su spazi a cui siamo affezionati o che siamo abituati a frequentare. Panda Project, con uno sguardo particolare e un profondo e consapevole rispetto, indaga la storia del nostro cimitero monumentale attraverso un progetto che abbraccia tutto il territorio della darsena e si congiunge alle esperienze di rigenerazione urbana che la nostra città ha intrapreso negli anni". Per Cimitero dal Vivo, vincitore del bando Pnrr Tocc, Panda Project ha creato una partnership con Spazi Indecisi, U’Game, Sguardi in Camera e Frame Lab - UniBo. Spazi Indecisi ha creato l’identità grafica di progetto e la nuova mappatura, Sguardi in camera, Frame Lab – UniBo e Penelope Muratori si sono occupati di verifica testi, scrittura e creazione materiale video, producendo un racconto per immagini che porta dentro all’esperienza creata dal gioco: https://vimeo.com/910792719.

Annamaria Corrado