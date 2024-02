Un nuovo sbarco. In arrivo sabato mattina altri 134 migranti. Tra loro bimbi piccoli

Un nuovo sbarco di migranti al porto di Ravenna. Avverrà questo sabato, 10 febbraio, e sarà l’ottavo in poco più di un anno (il primo era avvenuto il 31 dicembre 2022). Da allora sono sbarcati 735 migranti nel nostro porto, di cui 336 soltanto lo scorso 3 gennaio. Ora ne arrivano altri 134: tra questi ci sono 87 uomini adulti, 13 donne adulte e 34 minori, di cui 15 non accompagnati. Si trovano sulla nave GeoBarents di Medici senza frontiere, per la quale si tratta della terza volta nella nostra città, il cui sbarco al nostro porto è previsto per sabato mattina alle 7. Da bordo nave è stato comunicato che le condizioni dei naufraghi sono stabili e non sono state segnalate situazioni di emergenza, ma gli accertamenti sanitari ieri erano ancora in corso. I migranti provengono da Palestina, Siria, Pakistan, Bangladesh, Marocco, Egitto, Etiopia ed Eritrea. Medici senza frontiere fa sapere che sono stati salvati da una barca di legno sovraffollata che aveva lanciato un allarme perché in difficoltà e che a bordo c’erano anche due bambini sotto i 3 anni.

Ieri si è tenuta una riunione di coordinamento in Prefettura per organizzare lo sbarco. La principale criticità affrontata è stata definire il luogo in cui effettuare i controlli necessari dopo lo sbarco, tra cui gli adempimenti sanitari e di polizia: serviva un posto abbastanza capiente per ospitare tante persone, ma il Pala De Andrè che è stato utilizzato in passato a questo scopo non era disponibile per via di una manifestazione. E alla fine la scelta è ricaduta sul Circolo dei canottieri, alla Standiana, dove i migranti saranno portati con mezzi della Croce Rossa Italiana. Già nella giornata di oggi verrà effettuato un sopralluogo tecnico al Circolo dei canottieri, per definire l’impiego dello spazio visto l’utilizzo delicato, mentre tra domani e venerdì verranno allestiti gli spazi secondo quanto predisposto dalla Croce Rossa Italiana, dai servizi sociali del Comune di Ravenna e dalla questura.

In accordo col Viminale è già stato stabilito che dei 134 migranti saranno 70 quelli che resteranno in Emilia-Romagna (61 adulti e 9 minori stranieri non accompagnati), di cui 6 a Ravenna (16 andranno a Bologna, 5 a Ferrara, 7 a Forlì-Cesena, 11 a Modena, 6 a Parma, 5 a Piacenza, 8 a Reggio Emilia e 6 a Rimini). Altri 64 migranti, tra cui 58 adulti e 6 minori stranieri non accompagnati, verrano invece trasferiti in pullman nel Lazio.