Un nuovo sportello per l’educazione finanziaria

Martedì alle 9.30, in via Agro Pontino 13/A, sarà inaugurato lo sportello di educazione finanziaria gestito dall’associazione il Banco di Sant’Antonio Odv. L’obiettivo è offrire un servizio alla persona sia in modo diretto che attraverso incontri pubblici su tematiche di interesse comune. L’Italia, è al 64° posto nel mondo e ultimo dei paesi del G20 per l’educazione finanziaria. Lo sportello è utile per persne di qualsiasi età e censo, la cultura del risparmio e della gestione del denaro riguarda tutti. All’inaugurazione sarà presente anche l’Assessora Federica Moschini. Lo sportello è attivo il primo e terzo giovedì del mese, contatti su Facebook, Telegram o Whatsapp al 331-2289293 o ilbancoleale@gmail.com