Un pieno di ceramiche per il presidente Pertini

Nel luglio del 1980 una delegazione di ceramisti faentini guidata dal sindaco Lombardi incontrò al Quirinale il presidente Pertini e gli fece dono di numerose opere. Della delegazione faceva parte il presidente dell’Ente Ceramica Alteo Dolcini, ideatore del disegno di legge presentato in quel periodo in Parlamento per la tutela della ceramica d’arte, il presidente del Comprensorio Pietro Baccarini, lo scrittore Roberto Bosi (tutti presenti nella foto) e il presidente del Museo internazionale della Ceramica di Faenza, Giuseppe Ghetti. A Pertini fu fatta apporre la firma su una lastra di creta.

A cura di Carlo Raggi