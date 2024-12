Un presepe e un albero speciali a Villa Adalgisa

È un albero di Natale davvero speciale, quello dell’hospice “Villa Adalgisa” di Ravenna, non solo per essere un abete di due metri e mezzo, ma perché testimonia affetto e solidarietà, in un luogo della sanità, per le cure palliative. È stato infatti donato dai volontari del Comitato di Borgo Montone, insieme alle luci che lo illuminano ed è decorato con addobbi realizzati dai bambini della scuola di quartiere “Don Mesini”, utilizzando materiali di riciclo. Accanto all’albero, nell’atrio della struttura di via Fiume Montone Abbandonato 446, è allestito un prezioso presepe storico orientale del presepista Piergianni Gualtieri.