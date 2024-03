Un tecnico topografo a tempo determinato

La società ’Monitor The Planet’ di Faenza è alla ricerca, che scade il 5 aprile, di un tecnico topografo – l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – per monitoraggio e rilievi dati in campo, con strumentazione di altissima precisione, dell’attività di ufficio post-processamento dei dati rilevati e della produzione di modelli dati. Vengono richiesti dall’azienda i seguenti requisiti: un’esperienza pregressa nella mansione, il diploma di Geometra oppure una laurea in Ingegneria Civile o Architettura, la conoscenza della lingua inglese a livello B2 e della lingua italiana a livello C2, la conoscenza di AutoCad e programmi di topografia specifici affini, oltre all’utilizzo di strumentazione topografica in campo, 3D modelling, Animation and rendering, Virtual reality architecture e l’essere automuniti.

È preferibile una formazione geomatica. Il contratto è a tempo determinato con il seguente orario a tempo pieno: ore 9-13 e 14-18.