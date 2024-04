Un tecnico topografo con esperienza per monitoraggi e rilievi dati in campo Monitor The Planet di Faenza cerca tecnico topografo con esperienza e formazione specifica entro il 5 aprile. Requisiti: diploma di Geometra o laurea in Ingegneria Civile/Architettura, conoscenza di AutoCad e inglese, automuniti. Orario full-time.