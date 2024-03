Un tubificio andato presto in crisi

Una panoramica (metà anni Settanta) dello stabilimento ‘Maraldi’, sulla sponda sinistra del Candiano. La fabbrica era stata costruita a fine anni Sessanta sulla base di un accordo con il comune firmato a ottobre ‘66 e produceva tubi all’epoca molto richiesti per l’espansione delle reti del gas metano. Ma nel 1976 per gli stabilimenti di Luigi Maraldi, che nel frattempo aveva acquisito gli zuccherifici di Mezzano e di Classe, cominciò il declino economico, un lungo calvario per centinaia di dipendenti, che si concluse (ma solo per i metalmeccanici) dopo sette anni con l’arrivo di Marcegaglia.

A cura di Carlo Raggi