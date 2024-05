Una 19enne travolta in bici da un’auto: al Bufalini

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, per un incidente avvenuto a Marina Romea dove una giovane di 19 anni, in bicicletta, è stata investita da un veicolo e sbalzata a una ventina di metri dal punto d’impatto. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero eccessivamente preoccupanti ed è stata trasportata al Bufalini di Cesena con l’elimedica con lesioni valutate di media gravità. Dai primi accertamenti della Polizia locale, ancora impegnata per i rilievi fino a tarda sera, un’auto era in transito su viale Italia, in direzione di Porto Corsini, quando in prossimità di un attraversamento pedonale ha colpito la ciclista. Non è chiaro, al momento, quale fosse la direzione di marcia della giovane, residente a Porto Corsini, né se fosse in sella alla bici o la stesse spingendo. Il conducente del mezzo, un 75enne di Lido Adriano, è risultato negativo all’alcoltest.