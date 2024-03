Una commedia chiude la rassegna di Capit al Rasi

Una risata per chiudere la rassegna. Alle 15.30 di oggi infatti, al teatro Rasi di Ravenna (via di Roma 39), ci sarà l’ultimo appuntamento per la ’Ritroviamoci al Rasi’. Il Laboratorio Italiano del P.T.R. di Ravenna (foto) sarà in scena con una commedia in tre atti di Carlo Goldoni, ’L’impresario delle smirne!’, per la regia di Alessandro Braga. La vicenda ruota attorno a un gruppo di teatranti tutti pettegoli, invadenti, boriosi, intriganti e assetati di denaro, La rassegna è promossa da Capit Ravenna col patrocinio del Comune di Ravenna.