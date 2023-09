Una giornata a tutta street art Writer al parco Berlinguer di Russi

‘Another Pesata on the wall’ è la prima giornata dedicata alla street art, pensata e organizzata dal collettivo giovanile russiano Pesate in brodo, in collaborazione con il Comune di Russi. Il parco Berlinguer oggi, dalle ore 9.30 a mezzanotte, ospiterà numerosi writer provenienti da tutta Italia, che daranno un nuovo volto al muro del parco, attraverso una jam sessione di graffiti. In più, a partire dalle 16, ci saranno artisti della zona che esporranno le loro opere. Nel corso della giornata non mancheranno approfondimenti con i writer, punto di ristoro dalle 16 e dj set finale. Dalle 17 è in programma ‘Talkaffee’ a cura dell’associazione ravennate CocciRotti, mentre dalle 19 è in programma una selezione musicale a cura di Nembo Kidz, Richi e Bobbi.

Per informazioni [email protected]