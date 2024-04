’Una mattina con Dante’. Vincono l’Artistico e il ’Ginanni’

Successo per l’evento ’Una mattina con Dante a Ravenna’, che si è concluso ieri. I protagonisti sono stati gli studenti vincitori del VI concorso nazionale, multimediale e a premi ’Andrea Chaves’ per scuole superiori e una performance dantesca di alcune scuole medie di Ravenna (Guido Novello, San Pier Damiano e Istituto Tavelli). Quest’anno le premiazioni del concorso ’Chaves’, che aveva come tema ’In questo luogo eletto/ a l’umana natura per il suo nido’ è stata tutta emiliano romagnola. A ricevere i riconoscimenti sono state le seguenti scuole: Liceo Artistico ’Nervi-Severini’ di Ravenna; secondo l’Istituto superiore ’Galilei-Bocchialini’ di Parma; terzo l’I.T.E.C. ’Ginanni’ di Ravenna’.

L’evento è stato promosso dal Centro Dantesco con la segreteria didattico-organizzativa a cura di Dante in rete, in collaborazione con l’Ufficio scolastico-Ambito Territoriale di Ravenna, il Comune di Ravenna, l’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e la società Dante Alighieri. Soddisfatti gli studenti e le studentesse che hanno partecipato all’iniziativa, che li ha spinti a dare il meglio.