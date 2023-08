Una notte al Museo (e non è un film) Serata con mistero a Classis

Cosa succede di notte al museo? Parole che fanno venire in mente la divertente trilogia con Ben Stiller intitolata, appunto, ’Una notte al museo’. Chi ha un figlio tra gli 8 e i 12 anni potrà rispondere a questa domanda facendolo partecipare all’iniziativa ’Una Notte al Museo Classis’. "Volete vivere un’avventura fuori dal comune e risolvere un caso enigmatico? Allora vi aspettiamo venerdì alle ore 21, al Classis Ravenna per la prima fantastica Notte al Museo muniti di un sacco a pelo, un materassino, una torcia e un pigiama". Così gli organizzatori presentano l’appuntamento. Il programma prevede alle 21 l’arrivo presso la biglietteria del Museo Classis (via Classense 29 – Classe), accoglienza, sistemazione per la notte e saluti ai genitori. Alle 21.30 inizierà l’avventura in museo; alle 23.30 tutti a dormire, con risveglio alle 7.30 per la colazione e arrivo dei genitori alle 8.30

L’intera iniziativa è condotta e sorvegliata dalle educatrici museali di RavennAntica. Prenotazione obbligatoria. Il costo è di 40 euro tutto compreso, con informazioni e prenotazioni. Per iscriversi telefonare entro la giornata di domani, dalle 9 alle ore 13, alla segreteria didattica di RavennAntica: 054436136. Prendere visione del regolamento sul sito web e compilare il modulo di iscrizione online: www.ravennantica.org