’Una Piega per lo Ior’, a Lugo hanno partecipato 130 persone

Sono 620 le persone che in tutta la Romagna hanno partecipato alla grande maratona a favore delle donne in chemioterapia. Ha avuto successo dunque l’iniziativa dello Ior, che nel nostro territorio ha coinvolta Lugo e Ravenna. “Una Piega per lo IOR”, è l’evento che vedeva un gruppo di parrucchieri volontari in prima linea per dimostrarsi vicini alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dell’intero percorso di cura, ovvero la calvizie a fronte della somministrazione farmaci chemioterapici, per non far mancare loro supporto materiale e psicologico. Ad ogni partecipante veniva chiesto un contributo minimo di 20 euro: tutto il ricavato verrà utilizzato a sostegno del Progetto Margherita, servizio di fornitura di parrucche gratuite per tutte coloro che sentono l’esigenza di affrontare la caduta dei capelli in maniera più intima e riservata. Sono 132 le persone che si sono recate presso la sede Tatì Hotel di Lugo in via Provinciale Cotignola 22/5, dove ad attenderle c’erano parrucchieri di 25 saloni aderenti. Una mobilitazione popolare che ha portato ad un ricavato finale di circa 15.500 euro. "Era la seconda volta che tentavamo di proporre su quasi tutta la Romagna, nello stesso giorno, un evento di questo tipo – spiega Fabrizio Miserocchi, Direttore Generale Ior – la risposta si è confermata entusiastica". In 130 infine coloro che hanno aderito all’iniziativa a Ravenna.