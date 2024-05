Una pistola e nove fucili. Tre persone denunciate

Armi e munizioni da caccia sequestrate e tre persone denunciate dai Carabinieri. E’ questo il bilancio dell’attività posta in essere dai militari di Casola Valsenio. Nel territorio montano infatti nei giorni scorsi si sono concentrati una serie di controlli straordinari attuati dai Carabinieri della stazione casolana, dai Carabinieri Forestali e dal personale della Polizia Provinciale. Nel corso dell’attività in capo alle forze dell’ordine sono stati attivati una serie di controlli sistematici e di approfondimento sui detentori di armi, e sulle documentazioni inerenti alle licenze di caccia.

L’attività ha consentito di rilevare numerose irregolarità in base alle quali per tre uomini, tutti italiani, incensurati e residenti sul territorio è scattata la denuncia ed il sequestro di varie armi. In particolare nel corso dei controlli i tre uomini sono stati trovati in possesso di ben nove fucili, una pistola e circa quattrocento cartucce ad uso venatorio. I proprietari però erano sprovvisti della documentazione necessaria, ed è per questo motivo che i tre uomini, residenti sul territorio, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria e dovranno rispondere di omessa denuncia delle suddette armi non registrate e di mancata custodia di armi e munizioni. Ai tre cacciatori inoltre è stato ritirato il porto d’armi specifico per l’attività venatoria.