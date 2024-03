Una rotonda tra viale Di Vittorio e viale Milano

Affidati i lavori di realizzazione della nuova rotatoria tra viale Milano e viale Di Vittorio alla ditta ’Pesaresi Giuseppe’. Un progetto dal costo complessivo di 420mila euro, che ha come obiettivo quello di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica del territorio comunale che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione SS16. Con la realizzazione della rotonda sull’intersezione via Milano - via Di Vittorio si procederà alla revisione della viabilità sulla via XX Ottobre, che è comunque indirettamente interessata ai movimenti del traffico della zona, aprendo un confronto col Consiglio di Zona per valutare le possibili soluzioni.

Inoltre, importante per la viabilità cervese, è anche la nuova strada del piazzale Artusi di collegamento fra via Di Vittorio e via Martiri Fantini che costeggia l’Istituto alberghiero e costituisce il completamento di via A. Angelini. L’intero comparto, quindi, avrà un nuovo assetto viario complessivo più agevole e funzionale ai flussi veicolari - permettendo di congiungere più velocemente il centro di Cervia alla zona Terme e a Milano Marittima, alleggerendo così anche il traffico sulla via Martiri Fantini all’incrocio ponte Cavour e via Di Vittorio.

Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale. Le prossime settimane verrà pubblicato il bando di gara per l’esecuzione dei lavori. L’obiettivo è di regolamentare la viabilità in una zona nevralgica che coinvolge il traffico in uscita dal centro di Cervia, nonché in ingresso e uscita verso il centro di Milano Marittima o in direzione della statale 16. Sempre sul fronte degli importanti interventi pubblici è anche stato validato il progetto di fattibilità tecnico ed economica e definitivo per la realizzazione della torre di avvistamento nella zona delle Saline.

L’intervento consiste nella riqualificazione dell’attuale torre dell’acquedotto presente nell’area antistante il Centro Visite delle Saline di Cervia, mediante l’installazione di un sistema di telecamere collegate ad uno schermo multimediale al fine di creare un nuovo punto di avvistamento sull’area protetta per implementare l’offerta turistica in sinergia con le attività presenti nell’ambito. L’intervento prevederà il restyling dell’intero manufatto. Il progetto è finanziato dal PNRR per un importo stimato di 300mila euro. Ad oggi sono stati rispettati i tempi e le procedure di competenza imposti affinché l’erogazione del finanziamento a favore del Comune avvenga nei tempi e con le modalità previste.

Ilaria Bedeschi