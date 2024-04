Una serata sul Pavaglione

Il Pavaglione di Lugo con la sua storia e le sue prospettive per il futuro è al centro dell’incontro organizzato per stasera dalle 20.45 all’hotel Ala D’Oro di via Matteotti. Ad affrontare l’argomento ci saranno Gian Marco Grandi, presidente dell’associazione Risveglio Italiano; Lucia Casadei, consulente di marketing strategico e space management; e Bruno Checcoli, vice presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena. L’incontro sarà moderato da Luciano Zaccari. Checcoli, in particolare, illustrerà "le strategie vincenti per gestire e promuovere al meglio il Pavaglione garantendone una fruizione ottimale e sostenibile nel tempo". All’iniziativa parteciperà anche il candidato sindaco della lista ’CambiAmo Lugo’, Francesco Barone, che commenta: "È un’occasione unica per contribuire con idee e progetti alla valorizzazione di un pezzo di storia locale".

m.s.