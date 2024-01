Una serata tutta da ridere

Si preannuncia un’altra serata all’insegna delle risate quella che andrà in scena domani nella sala Kiss del Circolo I Fiori di Faenza, dove si terrà la seconda delle tre selezioni del ’Faenza Cabaret – Premio Alberto Sordi’, concorso riservato a comici emergenti. Nel primo atto, a vincere è stato il 43enne cesenate Stefano Campagnolo in arte ‘Virgigno’ che ha conquistato l’accesso alla finale del 26 febbraio al teatro Masini. Oltre ai sei finalisti, all’ultimo atto del ’Faenza Cabaret’ ci sarà anche Loris Fabiani, vincitore del concorso ‘Facce da bronzi’ di Reggio Calabria con cui la manifestazione faentina è gemellata.

Domani saranno in gara altri sei concorrenti: i sammarinesi del Duo Bromance, il ravennate Simone Donini, il napoletano Davide Di Lorenzo, gli aretini del Diritto e Rovescio Trio, Dario D’Angiolino da Latina, il padovano Beniamino Rosa e il Duo I Reggite’ di Salerno. Anche in questa occasione sarà un solo comico ad accedere alla finale: per gli ultimi tre posti, che saranno resi noti nei primi giorni di febbraio, ritorneranno invece in gioco tutti i 17 concorrenti in gara.

La serata, che inizierà alle 21, sarà condotta da Giovanni D’Angella, comico che ha partecipato a Zelig e a Colorado Cafè, e da Penelope Landini. Gli ospiti di domani saranno i comici Dondarini e Dal Fiume. Il costo del biglietto è di 8 euro e di 7 per i soci del circolo I Fiori.

Per info e prenotazioni: 338-8821229.