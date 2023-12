Una storia lunga 180 anni: "Per festeggiare un pranzo con chi ci aiutò a maggio"

C’era ancora la Pontificia Università di Bologna nel 1843 – esattamente il 22 luglio – quando Giuseppe Boattini ottenne la licenza per esercitare la professione della ’Bassa Farmacia’. E da allora la farmacia di Coccolia è sempre stata in mano alla stessa famiglia Boattini che ha festeggiato i 180 anni di attività e proprio ieri è stata insignita del titolo di ’Bottega storica’. Successivamente la famiglia Boattini ha offerto il pranzo al gruppo di una ventina di ragazzi che, con grande abnegazione, ha dato una mano fondamentale per spalare il fango durante l’alluvione di maggio.

"Avremmo festeggiato questo incredibile anniversario – spiega Niccolò Boattini, classe 1989 e, per ora, l’ultimo farmacista di casa – lo scorso luglio, ma con l’alluvione non era il caso. Devo dire che è stato un anno incredibile e, se non ci fosse stato questo funesto evento, sarebbe stato fantastico. Siamo la prima e unica farmacia diventata Bottega Storica e di questo andiamo fieri, come andiamo fieri di aver ottenuto l’ingresso nel Club delle Imprese Storiche di Confcommercio. Una delle poche farmacie ad esserlo". Da Boattini non c’è solo consegna di medicinali, ma lavoro vero e proprio da farmacista con prodotti realizzati sulle necessità dei pazienti, che arrivano da tutta la regione. Preparati antichi che vengono tramandati generazione dopo generazione all’interno della famiglia. "Sono sempre stato appassionato della storia della nostra famiglia – prosegue Boattini, farmacista dal 2006 – e ho recuperato anche i primi documenti con l’origine a Galeata, prima dell’arrivo a Coccolia: il primo a spostarsi a Coccolia fu Giuseppe che fondò la farmacia tutt’oggi esistente, tramandata poi di padre in figlio, da quello di Giuseppe, Anacleto, a Giovanni che nel 1908 era studente alla Scuola di Farmacia dell’Università di Bologna. La farmacia passò poi nelle mani di Giuseppe "Pino" che la gestì con la moglie Laura De Maria, unica farmacista della famiglia". Tra l’altro la farmacia Boattini si trova sempre all’interno dell’edificio nel quale ancora oggi risiede parte della famiglia a Coccolia anche se dagli anni Sessanta il negozio (in via Ravegnana 815) è stato spostato a lato della storica abitazione e lo spazio che prima ospitava l’attività ora è uno studio nel quale sono conservati documenti storici e antichi strumenti usati per il mestiere nel corso degli anni: con tutto questo, la famiglia sarebbe intenzionata anche a creare un piccolo museo della "Farmacia", idea estremamente accattivante.

Ugo Bentivogli