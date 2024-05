"Una vita con le mani nei capelli"

Il salone di acconciatura di Paola Bellini è a Faenza in via Donati. "Fin da bambina ho frequentato il negozio di parrucchiera di mia zia. È nata lì la passione per i capelli, ma non ho trascurato gli studi, prendendo il diploma di segretaria d’azienda. A 17 anni ho iniziato a lavorare a Cotignola, al salone ‘Ivana e Giovanna’, facendo tutto l’apprendistato e frequentato una scuola per parrucchieri al lunedì. Ho quindi lavorato come dipendente e in seguito in società, finché, dal 4 gennaio scorso, il salone è diventato ‘Le Fantasie di Paola’ in via Donati a Faenza".

Il negozio si sviluppa su una superficie di circa 40 metri quadrati, con 4 postazioni: "In tutti questi anni ho sempre frequentato corsi di aggiornamento alle accademia di Tony & Guy, Sasson, Rizos a Londra e Milano, presso le aziende di prodotti Kemon L’Oreal, su tagli, colori, acconciature e trattamenti specifici per la cute dei capelli. Ecco perché tengo tantissimo al benessere della cute e a mantenere sano e lucido il capello". Paola Bellini è anche docente alla scuola di formazione di parrucchieri Ciopfs di Imola: "È molto bello insegnare, ti aiuta a stare al passo coi dei giovani. È bello trasmettere la nostra passione. I giovani d’oggi bisogna tenerli sempre occupati; hanno bisogno per avere sempre stimoli nuovi. Se vogliamo avere dei collaboratori in salone, dobbiamo capire che non possiamo fargli fare la gavetta come ho fatto io, ovvero quasi 2 anni solo lavatesta. Ho anche la fortuna di avere in salone stagisti durante l’anno scolastico. Rachele ad esempio ha frequentato la scuola, ha fatto lo stage e poi è stata assunta come collaboratrice. È molto affidabile e brava".

La qualità dei prodotti utilizzati è imprescindibile: "Puntiamo molto su prodotti di qualità. Non mi interessa se costano di più. Quello a cui teniamo è il risultato finale, ovvero un capello sano e lucido. Usiamo prodotti di L’Oreal e Redken, come shampoo, maschere colorazione e riflessi permanente, framesi Emme 18 per cheratina. Effettuiamo anche trattamenti alla talassoterapia per anomalie della cute. Inoltre facciamo consulenze e diagnosi personalizzate per valutare quali siano i migliori prodotti per la cute e per capelli. Nel nostro salone sono disponibili i prodotto L’Oreal e Redken, nonché le piastre come la super Ghd e la piastra a vapore Steampod di L’Oreal. Le tendenze della moda? Me lo chiedono spesso. In questo periodo va il lungo, il corto, il medio; va il bob, il graduato, i ciuffi e le frange; i colori castani, rossi, ramati, biondi, così come le schiariture calde e fredde, ma anche i capelli ondulati ricci, e il wet look, cioè l’effetto bagnato. Di base però bisogna essere bravi a capire la persona che abbiamo davanti e cucirle addosso il taglio e il colore, come se fosse un vestito".

La passione che diventa lavoro, ecco da cosa è mossa, ancora oggi, l’imprenditrice Paola Bellini: "Cosa mi piace di più del mio lavoro? Tutto, ma in particolare le acconciature da sposa. Mi rilassa tantissimo".

Sul fronte della promozione, il salone in via Donati a Faenza ‘Le fantasie di Paola’ è sui social, ovvero facebook, ma soprattutto instagram, "anche se, io credo molto nel passaparola. La clientela è molto eterogenea. Il nostro servizio è unisex. I clienti vengono da Faenza e dal comprensorio, ma anche da fuori provincia".