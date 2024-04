Un’avventura impossibile. Il dottor Costa si racconta

Sabato 6 aprile, alle 15, il Cinema Sarti di Faenza ospita ‘Voglio correre un’avventura nell’impossibile’, il docufilm ufficiale di ‘dottorcosta TEAM’. Il dottor Claudio Marcello Costa è una vera celebrità nell’ambito del motorsport. Appassionato di motori, ad appena 16 anni, da spettatore dietro a una balla di fieno nella curva delle Acque Minerali, malgrado il divieto da parte del padre ideatore del circuito di Imola e organizzatore di eventi motoristici, dopo la caduta di un motociclista, Costa corse in pista spostando il pilota e la sua motocicletta togliendoli dalla traiettoria di altri concorrenti che sopraggiungevano. Dopo quell’episodio come lui stesso spiegò “decisi di dedicare la mia vita e la mia professione a salvare i piloti”. Questo lo portò, dopo la laurea in medicina, ad assicurare la sua presenza nel corso degli appuntamenti come medico rianimatore fino a fondare, nel 1977, la prima Clinica Mobile, una vera istituzione nel campo della sicurezza per i piloti impegnati nelle gare motociclistiche. La proiezione del film sarà anticipata da un momento istituzionale alla presenza del sindaco di Faenza, Massimo Isola, il vicesindaco, Andrea Fabbri, l’avvocato Carlo Costa, e ovviamente il dottor Claudio Marcello Costa. Ad arricchire il parterre i campioni Virginio Ferrari, Vinicio Salmi, Luca Cadalora, Pierpaolo Bianchi e Carlos Lavado. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti