Under 21, protagonisti. Rione Giallo e Verde

Il Giallo rivince la coppia e il miglior tamburino. Al Verde il singolo con una grandissimo Marco Bertoni. Non potendosi svolgere in piazza del Popolo causa la pioggia, i primi appuntamenti agonistici, fra i cinque rioni faentini, ovvero una gara di sbandieratori a coppie, e una di singolo, entrambe riservate agli under 21 si sono tenute nel Pala Bubani. Erano chiamati a gareggiare anche i tamburini che accompagnavano la coppia. Fra spalti gremiti, sono andate in scena due gare di alto livello tecnico. Dopo due anni, i verdetti sono tornati a essere emanati dalla giuria della Fisb, diretta da Giordano Grilli. Nella gara più importante, quella della coppia, a trionfare, sono stati ancora una volta, quarto successo consecutivo, 8 vittorie in totale, gli alfieri del Rione Giallo, Kevin Liverani e Federico Locatelli. Per loro punti 21,16. Secondo posto per gli alfieri del Rosso, Nicolas Solaroli e Federico Piazza, punti 20,55. Al terzo posto il Verde con Marco Bertoni e Nicola Dal Pozzo punti 19,83, quarto posto per il Borgo Durbecco Federico Maurizi e Davide Guerrini 18,05, infine il Rione Nero con i giovani Marco Ciliento e Michele Fiume 14,79. Nella gara del singolo ha trionfato con una esibizione a cinque bandiere Marco Bertoni del Rione Verde che conquista il primo posto con 24,90; positiva è stata la prova di Luca Giuseppe Corvino del Giallo, che deve però accontentarsi della seconda posizione con 21,37. Terzo posto per Nicolas Solaroli del Rione Rosso 21,16, mentre al quarto posto Alessandro Ricci del Borgo Durbecco, 17,34. Quinto, Damiano Frediani del Nero 14,10. Il miglior tamburino è del Rione Giallo con Enrico Pederzoli, 71,6 i punti assegnati al vincitore. Secondo posto per il Borgo Durbecco con Mattia Comani 69,7, poi il Rione Rosso con Alessia D’Amico 67,10, quarto posto con Ginevra Cipriani per il Rione Nero 62,5 e infine il Rione Verde con Michela Pantera 59,1. In questa gara ben tre ragazze in lizza.

Gabriele Garavini