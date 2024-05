Un’estate da fiaba all’Arena Borghesi di Faenza. Sei spettacoli per i più piccoli. Apre ’L’Orsetto Gioele’

La favola è di nuovo protagonista della rassegna estive del teatro Masini, per il secondo anno consecutivo di scena all’Arena Borghesi, quest’ultima alla sua terza stagione dopo la riapertura nel 2022. I sei spettacoli saliranno sul palco – alternandosi con la rassegna cinematografica estiva – dal 26 giugno al 31 luglio: il filo rosso è quello di un teatro per ragazzi che vada oltre il suo ‘perimetro’ naturale, diventando "un linguaggio universale capace di abbattere qualsiasi barriera, la cui poesia è accessibile a tutti, senza distinzioni di età, provenienze culturali o sociali", rivendica Accademia Perduta. "Gli appuntamenti di Teatro Masini Estate vogliono offrire importanti occasioni di divertimento costruttivo e socialità per tutti i bambini, tutte le bambine e le loro famiglie, con proposte teatrali popolari che uniscano attraverso la magia dell’arte, della fantasia e della creatività".

Non per nulla "le favole sono fra gli spettacoli che più di frequente portano il Masini al sold out – spiega Ruggero Sintoni, direttore artistico di Accademia Perduta –, nonostante gli abbonamenti non tocchino mai volumi esageratamente grandi, forse perché le famiglie preferiscono aspettare fino all’ultimo per procurarsi i biglietti". Sta di fatto che il teatro per ragazzi è fra i generi più amati dal pubblico, tanto che tre dei sei spettacoli sono prodotti da Accademia Perduta: si tratta di ‘Il sogno di tartaruga’, una fiaba africana che andrà in scena il 10 luglio, realizzata in collaborazione con Il baule volante (lo spettacolo prevede anche musica dal vivo); ‘Streghe’, sul palco il 17 luglio, a firma anche del Progetto g.g. di Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti, e di ‘La gallinella rossa’, con collaborazione con Tcp Tanti Cosi Progetti, di Danilo Conti e Antonella Piroli. "Le persone chiedono soprattutto questo: vedere il teatro che viene prodotto nella loro città – prosegue Sintoni –. Un’annotazione fatta dai nostri abbonati riguardava appunto la possibilità di poter assistere al più presto all’Oreste di Claudio Casadio, una delle nostre produzioni che ha riscosso più successo. Nel corso della stagione 2024-2025 toccherà infatti le 280 recite". Un record, forse inaspettato per lo stesso Casadio, che si lanciò anima e corpo in questo spettacolo dopo l’infortunio che gli impedì di salire sul palco con Monica Guerritore per ‘Ginger e Fred’. Completano il cartellone di Teatro Masini Estate ‘L’orsetto Gioele’, mercoledì 26 giugno; ‘L’elefantino’ il 3 luglio, con sul palco Margherita Molinazzi in un testo liberamente ispirato all’opera di Kipling; e infine il ‘Brutto brutto anatroccolo’, tratto dal lavoro di Hans Christian Andersen, con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari, e pupazzi di Lucrezia Tritone. Tutti gli spettacoli prenderanno il via alle 21.15. I bambini sotto i tre anni di età potranno entrare gratuitamente; in caso di maltempo gli spettacoli si sposteranno al teatro Masini.

Filippo Donati