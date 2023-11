Un’idrovora per il territorio . Costa mezzo milione di euro, 360mila sono ancora da trovare

Obiettivo: raccogliere 360mila euro nel più breve tempo possibile, anche perché i tempi di consegna sono di circa sei mesi. L’appello, dunque, è al territorio - sia al mondo imprenditoriale, che ai privati -, per un contributo economico da destinare all’acquisto di un’idrovora in grado di pompare 1000 metri cubi d’acqua l’ora, di ’spararla’ fino a un chilometro di distanza, superando un dislivello di una quarantina di metri. La buona notizia è che non si parte da zero, perché finora sono stati raccolti 140mila euro, grazie a Assorisorse e Amici della Terra, che hanno riunito la filiera industriale “Risorse, Energia e Infrastrutture” e organizzato la raccolta fondi. Il progetto “Un’idrovora per i territori” è stato presentato ieri in municipio. L’iniziativa ha visto sinora coinvolte le imprese associate a realtà quali Anima, Animp, Assoambiente, Confindustria Energia, Proxigas, Roca e Unem e ha ad oggi raccolto - dicevamo - 140mila euro grazie alla generosità di 29 realtà tra aziende, associazioni e persone fisiche; è possibile effettuare una donazione attraverso bonifico all’iban IT49O0503403278000000003097, intestato a ’Amici della Terra onlus’, causale: "Idrovora per i territori".

Così il sindaco Michele de Pascale: "È nostra intenzione, una volta ricevuta questa donazione, metterla a disposizione della competenza e della capacità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco". L’idrovora farà base a Ravenna, ma potrà essere utilizzata in tutti i territori che ne avranno bisogno, non solo in Italia, come confermato daStefano Maione, presidente Assorisorse: "L’acquisto di una idrovora mobile tecnologicamente avanzata, che compreremo con i contributi già raccolti e con quelli che arriveranno, mira a dotare il nostro Paese di un mezzo molto più potente di quelli attualmente disponibili (il più vicino si trova a Mestre, ndr). Con questa raccolta fondi doneremo al Paese uno strumento di intervento, basato a Ravenna e affidato ai Vigili del Fuoco, che sarà a disposizione non solo dell’Emilia-Romagna, ma di tutta l’Italia e dell’Europa. L’idrovora dovrà essere agile da trasportare, con camion o elicttero". Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco, Francesco Notaro ha descritto le caratteristiche tecniche della pompa, evidenziando che il corpo è già accreditato a livello europeo per strumentazione a disposizione e formazione del personale.

l.b.