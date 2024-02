Unione Bassa Romagna: presto prenderà il via il ’percorso nascita’, le iniziative per genitori in attesa e neogenitori. Quest’anno ci sarà un focus dedicato al ruolo paterno

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con il consultorio familiare Ausl Romagna, il coordinamento pedagogico e i servizi bibliotecari dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, promuove anche per il 2024 il "percorso nascita", una nuova programmazione dedicata ai genitori in attesa e ai neogenitori. Nel percorso di quest’anno c’è una novità: il Centro per le famiglie vuole promuovere ed evidenziare la fondamentale e necessaria importanza del ruolo paterno all’interno delle relazioni familiari, per questo è stato pensato un percorso specifico dedicato a loro. Per i genitori in attesa sono previsti tre incontri tematici suddivisi su altrettanti cicli a partire dal 27 febbraio.

Tre incontri tematici dedicati alle coppie in attesa e ai neogenitori a partire dal 12 febbraio.

"Diventare papà" è invece un percorso composto da due incontri dedicato ai papà in attesa: primo appuntamento il 19 marzo. Tutti gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero, e si terranno al Centro per le famiglie (tranne dove diversamente indicato), in viale Europa 128 a Lugo. Il calendario completo è disponibile sulla pagina Facebook Centro per le famiglie - Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sul sito dell’Unione al link www.labassaromagna.it/Argomenti/Popolazione-e-societa/Protezione-sociale/Politiche-familiari. Per ulteriori informazioni i 366 6156306; 0545 299397, o centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.