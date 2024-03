Unione Faentina, c’è il consiglio

È stato convocato per martedì alle 18.30, nella sala consiliare ‘De Giovanni’ del Comune di Faenza, il Consiglio dell’Unione Romagna Faentina. Tra gli argomenti all’ordine del giorno figurano l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, le variazioni al Bilancio di Previsione 2024 e al Bilancio Triennale 2024/2026, il riconoscimento del debito fuori bilancio per interventi di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali e l’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e l’Unione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della ‘Community Network Emilia - Romagna’.