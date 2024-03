Unione: i ragazzi del progetto ’Che impresa!’ in visita alla Diemme Filtration Studenti del Liceo di Lugo visitano Diemme Filtration per conoscere la startup B-Plas Sbrl, che trasforma fanghi reflui in bioplastiche. Classe 4DL vince concorso 'Che impresa!' promuovendo attitudini imprenditoriali e sostenibilità. Progetto educativo coinvolge due classi del Liceo in proposte d'impresa per l'Agenda 2030.