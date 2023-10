Università ‘Bosi Maramotti’: corsi, conferenze e laboratori

Ben 56 corsi, dalla storia alle tematiche artistiche, dagli stili di vita alle lingue e letteratura straniere, e anche conferenze pubbliche e laboratori per un arricchimento culturale e sociale a tutte le età. Si presenta così l’anno accademico dell’Università ’Giovanna Bosi Maramotti’ per la formazione permanente degli adulti, a Ravenna.

L’anno scorso i corsisti sono stati 429, con un 70% di presenza femminile. Quest’anno le iscrizioni, aperte lo scorso 18 settembre, sono già 243, con 146 rinnovi e ben 97 nuovi arrivati. "Un dato confortante – spiega il presidente Guido Ceroni –. Anche in tal caso abbiamo 165 donne e 78 uomini, quindi una prevalenza del gentil sesso. Confermata anche l’età media che è di 65 anni, tre anni in più rispetto al periodo pre-Covid. Un altro dato interessante è che i trequarti dei nostri associati sono diplomati o laureati, persone quindi che hanno svolto una carriera lavorativa e che continuano ad aver voglia di sapere. Rispetto a quelle che erano le nostre iniziali intenzioni, fatichiamo invece ad arrivare a ceti sociali con livelli di istruzione inferiori. E questo, nonostante il nostro slogan sia "La cultura a portata di tutti"". In gran parte al femminile è anche il gruppo di volontari che portano avanti l’attività della ’Bosi Maramotti’: su 26, solo due sono gli uomini. Tante le sezioni dei corsi: Le arti, Ravenna e molto altro, Le storie, Economia e società, La letteratura e il pensiero, Musica, Le scienze, Stili di vita. E poi ci sono i 14 laboratori di lingue e culture straniere, tra cui quello di giapponese che ha avuto un riscontro inaspettato. Alcune tematiche sono proposte per la prima volta: per esempio, L’Europa e il Cyberbullismo.

In collaborazione con il consiglio territoriale di Sant’Alberto sarà proposto un corso gratuito per approfondire le problematiche legate al disagio giovanile. In programma anche 10 conferenze pubbliche, anch’esse su temi di vario e forte interesse, tenute da docenti di solida preparazione. Il prossimo 18 novembre alle 10, alla Sala Muratori, è prevista la conferenza inaugurale tenuta da Elsa Signorini sulla ‘Leadership femminile, tra storia e diritti delle donne’. Da non perdere anche ‘I pomeriggi del Gufo’, il ciclo di 10 conferenze che si svolgeranno da novembre a marzo al Mar e alla biblioteca Classense, durante le quali saranno affrontate tematiche storiche, sociali e di attualità.