Uno studio odontoiatrico cerca segretaria

Uno studio odontoiatrico di Russi, in provincia di Ravenna, è alla ricerca di una figura professionale – ovviamente a norma di legge l’offerta è rivolta ad ambo i sessi – che si occupi della segreteria: la scadenza dell’offerta è venerdì 23 febbraio. Lo studio richiede il possesso di un diploma di scuola media superiore, la conoscenza e l’utilizzo degli applicativi del pacchetto Office di Windows, particolarmente di Word ed Excel. Inoltre viene richiesto l’essere automuniti. Vengono, inoltre, considerati titoli preferenziali un’esperienza pregressa nella mansione ricercata, esperienza maturata anche in uno studio odontoiatrico. È, in aggiunta, gradito il possesso di qualifica ASO.

La sede del lavoro è Russi. Il contratto è a tempo determinato. L’orario proposto è part time di 30-35 ore settimanali con il seguente impegno: dalle ore 9 alle ore 17. Riposo il martedì mattina, il venerdì pomeriggio e tutta la giornata del sabato.