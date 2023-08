Valorizzare il Cammino di San Romualdo

Il riconoscimento istituzionale di un cammino è il primo e fondamentale passo per la sua valorizzazione e promozione. Il riconoscimento contribuisce ad attrezzarlo, a renderlo più fruibile, più conosciuto, perché viene inserito in una più ampia mappa dei cammini nazionali e internazionali. Quello dei cammini è un turismo che ha preso piede anche nel nostro Paese, ricco peraltro di itinerari secolari dal fascino e dalla bellezza indescrivibili. Non è solo una scelta religiosa: moltissimi partono spinti da motivazioni assolutamente laiche. Attraversare i luoghi camminando, oltre a trasportarci in un altra dimensione temporale, perché ci ricorda come ci si spostava in epoca antica, consente di scoprire il mondo da un punto di vista per noi ormai inedito. Aiuta l’uomo a riconciliarsi con il tempo, ricorda che non deve essere per forza la velocità l’unico parametro da considerare. Ci fa conoscere la Storia. Esistono innumerevoli cammini in Italia e in Europa alla portata di tutti, almeno di chi abbia voglia di camminare. Ci sono strutture che ospitano i pellegrini lungo i percorsi e ognuno può scegliere a seconda delle proprie forze e delle proprie capacità. È un’esperienza importante, capace di metterci alla prova e di lasciare il segno.