Vanessa Incontrada chiude la stagione comica

Gran finale della stagione del teatro comico all’Alighieri di Ravenna. Staasera, alle 21, Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta saranno protagonisti per l’ultimo appuntamento del cartellone, organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna. In programma lo o spettacolo brillante ’Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?’, scritto e diretto dallo stesso Pignotta e interpretato insieme a Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi.

Si tratta di una commedia degli equivoci che, con ironia, invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi. Già il titolo racconta molto, una frase che si trasforma in tormentone, per una generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su sé stessa. Ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati grandi con l’animo diviso tra le ambizioni e i propri bisogni di affetto, ma anche, in fondo, persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia.

Biglietti: da 12 a 27 euro, vendita stasera dalle 20 presso la biglietteria del teatro Alighieri (info 0544/249244)