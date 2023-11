Venerdì incontro sul presente e futuro della salina

Venerdì 1 dicembre, alle 21, nel teatrino della Casa delle Aie (via Aldo Ascione 4 – Cervia), è in programma un incontro dei “Venerdì Culturali”, sul tema: ’Insieme per la salina. Bilancio di un anno caratterizzato dalla devastante alluvione del 2023.

Quale futuro e ripartenza per il 2024?’. Introduce e coordina Renato Lombardi. Interventi di Giuseppe Pomicetti, presidente della Società Parco della Salina, Aida Morelli, presidente del Parco del Delta del Po, Oscar Turroni, presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara e Massimo Medri, sindaco di Cervia.