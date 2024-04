"Venti alberi tagliati in via Zara. Di anno in anno strada spoglia"

"Erano pini stupendi, eppure nel giro di due anni ne hanno tagliati una buona parte senza più ripiantarli". È la denuncia di una residente di Marina di Ravenna circa la situazione degli alberi in via Zara. La lettrice allega una serie di foto di ciò che rimane dei pini tagliati lungo la strada: "Gli ultimi quattro li hanno tolti in questi giorni, all’incrocio con viale dei Mille e dietro al Park hotel – dice – e negli ultimi due anni sono in totale una ventina gli alberi che sono spariti. Nessuno qui è stato avvisato di questo cambiamento e non c’è stata nessuna ripiantumazione, col risultato che la via risulta impoverita a livello estetico, oltre ad aver perso una bella fetta dell’ombreggiatura che nelle giornate estive era importante. Mi chiedo se ci sia un legame con le aiuole costruite qualche anno fa: forse nel crearle sono state danneggiate le radici degli alberi? E nel contempo in viale dei Mille i platani non vengono potati da una decina d’anni, con disagi ai tetti delle abitazioni vicine".