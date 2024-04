Via al concorso “Riolo in fiore“. Fino al 30 maggio Il Comune di Riolo Terme organizza la sesta edizione di "Riolo Terme in fiore, concorso balconi fioriti" dal 15 aprile al 30 giugno 2024. Diviso in tre categorie, premia chi abbellisce al meglio spazi privati. Partecipazione gratuita per residenti, associazioni e operatori commerciali. Vincitori premiati con cesti floreali. Regolamento sul sito del Comune.