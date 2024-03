Via Cavour, un’occhialeria al posto di Pandora

Il centro storico cambia volto tra aperture e chiusure: negozi storici abbassano definitivamente le saracinesche mentre altri, nuovi, aprono.

Marchi celebri cambiano sede e spazi chiusi da tempo rinascono a nuova vita, come i locali di via Francesco Negri che prima ospitavano il salone di Luca Segurini e il centro estetico di Elisa Rossi. Lì si lavora a pieno ritmo per la realizzazione di una galleria d’arte, ad aprirla saranno Norberto Bezzi e Mirella Saluzzo della Fondazione Saba per l’arte che hanno già inaugurato nel 2021 la galleria d’arte in via Pascoli.

In via Cavour, all’angolo con via Salara, ha chiuso Pandora, che aveva aperto nel settembre del 2016.

"Il marchio - spiega Francesco Palermo, ad e presidente della società che, finora, aveva gestito anche Pandora - aprirà nuovamente a Ravenna, ma non sappiamo dove. L’azienda ci ha comunicato di voler recedere dal contratto di franchising e per questo ora siamo in causa. È una decisione aziendale presa a livello nazionale, Pandora ha deciso per una gestione diretta dei negozi. Il contratto prevedeva il diritto di recessione, ma noi abbiamo valutato che non fossero queste le modalità, cioè senza valutare il personale, le giacenze di magazzino. Come accade in queste circostanze siamo entrambi convinti di avere ragione, vedremo cosa stabiliranno i giudici".

Al posto di Pandora, in via Cavour, arriverà Occhialeria Nau, un negozio di ottica di Varese che ha già centottanta punti vendita in tutta Italia. Sempre in via Cavour, a pochi metri di distanza, ha chiuso una storica attività, Punto Vela, aperto nel 1986. "I motivi – spiega il titolare, Roberto Onorati – sono diversi, a partire dal fatto che le persone comprano meno. Ma c’è anche un altro fattore, via Cavour non ha più lo stesso appeal che aveva in passato, i costi sono alti, basta pensare agli affitti, e quindi bisogna contenere i costi. Così abbiamo deciso di concentrarci sul punto vendita di Marina di Ravenna".

Non chiude, ma si trasferisce nell’altra sede del negozio di famiglia, Antica Fioreria in via Canneti, Alice Branzanti, titolare dell’erboristeria Le radici sotto i portici di via Diaz.

La decisione arriva dopo 14 anni di attività ed è stata in parte motivata dal calo di passaggio che ormai da tempo si registra nella via.

Infine un’altra apertura in via Guidone, dove è già in piena attività ‘Km Mio’, nuovo locale food & drink che aveva aperto alla fine del 2023 ma aveva dovuto chiudere temporaneamente per questioni burocratiche. Ora finalmente è stato inaugurato, dando nuova vitalità ad una strada priva, fino a questo momento, di pub o bar.

