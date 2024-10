Via libera a uno studentato. Avrà quaranta posti letto

Un nuovo studentato da 40 posti letto per gli universitari di Ravenna, con firma di un privato. In commissionecomunale martedì pomeriggio è arrivato il permesso di costruire in deroga per opere di ristrutturazione con cambio d’uso, richiesto dalla società Ravimm. Si tratta di "una buona opportunità per il territorio – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Federica Del Conte – , verranno creati 40 posti letto in un edificio al momento non utilizzato e senza aumento di cubatura, andando a utilizzare i principi cardine della valorizzazione urbanistica".

C’è "una forte carenza" di alloggi per gli studenti, spiega l’assessore, mentre la richiesta è in aumento. Da qui "l’importanza di creare strutture di questo tipo", c’è l’interesse pubblico che è alla base dei permessi di costruire in deroga.

In corso, ricorda, con partner la Fondazione Flaminia, c’è anche la realizzazione del nuovo studentato di viale Farini di fronte alla stazione.

Nello specifico del progetto si tratta del primo piano di un ufficio destinato ad uffici, già dotato ai lati di vani scale e ascensori per garantire l’accessibilità ai disabili. Un grande lucernario attraversa tutto il piano e garantirà luce e areazione grazie ai nuovi infissi high tech.

Le stanze saranno di varia tipologia, con stanze singole con bagno privato o in comune, e area living. Ci saranno inoltre refettorio, sale studio, bar, area ricreativa, emeroteca e reception.