Via libera ai lavori della stazione marittima

di Giorgio Costa

Nella prima quindicina di agosto saranno circa 22mila, tra imbarchi e sbarchi, i passeggeri che il terminal crociere di Ravenna movimenterà. Si comincerà domenica prossima con Explorer of the Seas (Royal Caribbean) per poi continuare il giorno dopo con Celebrity Constellation (Celebrity Cruises) e poi ancora con Celebrity Infinity, Marella Explorer 2 (Marella Cruises),ancora Explorer of the Sea e Norvegian Gem (Norvegian Cruise Line) il 16 agosto. In totale tra aprile e luglio 166mila sono i passeggeri transitati, di cui il 149mila in home port (arrivati e partiti da Ravenna) e 17mila in transito grazie alle 46 navi delle nove compagnie che hanno attraccato a Ravenna; "e se tutto andrà come si deve a fine anno – fa sapere Mario Petrosino, direttore operativo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale - i passeggeri arriveranno a quota 300mila, di cui circa 270mila in home port".

Intanto stanno andando avanti le procedure per la costruzione della nuova stazione marittima (apertura prevista ad aprile 2025 per una spesa da parte di Royal Caribbean di oltre 40 milioni) e rispetto allo scorso anno la città di Ravenna sta diventando decisamente più accogliente e organizzata anche sul fronte dei trasporti verso e dal centro storico con il recente aumento delle licenze taxi. Un buon successo anche per il centro storico e la ricettività alberghiera, come sottolinea Anna D’Imporzano, la direttrice generale della società che gestisce il terminal di Ravenna, Ravenna Civitas Cruise Port. Molto gettonata la città d’arte (ma anche i lidi, con Marina Romea e Porto Corsini in testa anche se molti croceristi prendono il traghetto per visitare Marina di Ravenna) con i suoi ristoranti e negozi ma anche gli alberghi per i croceristi che anticipano l’arrivo a Ravenna oppure posticipano di un giorno la partenza per visitare al meglio la città dei mosaici. Intanto, Royal Caribbean International e Trenitalia hanno siglato una partnership per un’offerta esclusiva, attiva fino a gennaio 2024, dedicata ai crocieristi di Royal Caribbean che salperanno da Ravenna (e da Civitavecchia).

Infatti, per partenze e rientri dalla vacanza, i viaggiatori hanno la possibilità di prenotare un trasferimento in treno sulle Frecce, Intercity e Intercity Notte a tariffe speciali con sconti fino all’80% sui prezzi base. Gli ospiti della compagnia in partenza da Ravenna e Civitavecchia a bordo delle navi Symphony, Odyssey, Enchantment ed Explorer of the Seas possono così sfruttare al massimo l’intermodalità treno + nave. Le agevolazioni riguardano i viaggi di prima e seconda classe nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e nei servizi cuccette e vagoni letto