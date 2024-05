Vicenzetto chiude ’Kabarett’ con il suo ’Parole Madre’

Susanna Vicenzetto protagonista alla Casa del Teatro di Faenza. L’artista presenterà il suo Parole Madre in chiusura dell’edizione 2024 del KABARETT del Teatro Due Mondi in programma venerdì alle 21. Domani ppuntamento dedicato a Guido Leotta. "Parole Madre è il distillato di comprensioni avvenute a seguito della mia lunga vita nel

corpo, del corpo, nelle forme della danza e della cura. E oggi, in questo periodo storico così delicato, ho sentito il bisogno di testimoniare e condividere queste Parole Generatrici nate da un mondo così lontano da quello che viviamo ora": Vicenzetto

introduce la ricerca artistica e umana al centro dell’appuntamento di venerdì. "Ospitiamo con gioia Susanna Vicenzetto, attrice e danzatrice di grande esperienza che è stata nostra maestra e guida nel teatro" aggiunge Alberto Grilli. "Parleremo con lei di tante cose, accompagnati da immagini e letture: del rapporto tra tecniche performative del corpo e spirito, del Maschile e Femminile, di bellezza e gentilezza".

"La sorpresa del non conosciuto può essere una finestra che spalanca nuovi orizzonti interiori e nuove esperienze di vita se noi ci lasciamo attraversare" conclude Susanna Vicenzetto. Domani alle 21, il KABARETT accoglie Dedicato a Guido, letture e parole a cura di Teatro Due Mondi e Marco Assirelli. La serata è parte del progetto Guido Leotta dieci anni dopo (1957-2014) - lo scrittore, l’editore, il musicista, l’amico a cura di Bottega Bertaccini - Libri e Arte. La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/A a Faenza. Ingresso unico: € 2. Posti limitati, prenotazione obbligatoria; teatroduemondi.it; 0546/ 622999.