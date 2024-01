Visite guidate alla Pinacoteca

Continuano le iniziative alla Pinacoteca comunale di Faenza. Sabato dalle 15.30 alle

17.30 nuovo appuntamento con ‘Gli ambasciatori dell’arte nella Pinacoteca Comunale di Faenza’.

Gli studenti della classe 4A (indirizzo classico) del Liceo Torricelli-Ballardini, saranno a disposizione

dei visitatori per guidarli al Polittico della Beata Umiltà di Pietro, in prestito dalle Gallerie degli Uffizi. In Pinacoteca, domenica (ore 16), visita guidata

gratuita al capolavoro della pittura gotica, in prestito dalle Gallerie degli Uffizi. Visita guidata gratuita compresa nel biglietto di ingresso. Consigliata prenotazione: 334 706 9391 e infopinacoteca@romagnafaentina.it