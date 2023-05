Volontari, definiti cinque punti di coordinamento Saranno attivi oggi e domani dalle 8 alle 16

Oggi e domani è in programma una riorganizzazione del volontariato civile in aiuto alla popolazione alluvionata.

Nelle due giornate, i volontari saranno accolti a Faenza in cinque punti di coordinamento presidiati dall’associazione umanitaria Emergency, insieme a personale del

Comune, con il compito di indirizzarli nelle zone dove c’è maggiore bisogno di aiuto. I punti di coordinamento - attivi dalle 8 alle 16 - saranno collocati lungo le principali direttici di accesso alla città, in parcheggi che agevoleranno l’arrivo e la sosta dei volontari da tutti i principali punti di accesso. Chi arriva in treno troverà un punto di coordinamento presso la stazione in piazza Cesare Battisti 7. Per chi invece è in arrivo dall’autostrada lungo l’asse di via Granarolo sono previsti due gazebo: uno nel parcheggio di Casa Spadoni (via Granarolo, 99) e uno nel parcheggio del centro commerciale “La Filanda” (via della Costituzione, 28). Chi arriva da Imola potrà sostare al parcheggio del Pala Cattani (piazzale Tambini, 5), mentre per chi arriva da Forlì sarà disponibile il parcheggio della Coop ’Il Borgo’ (via

Fornarina, 119).