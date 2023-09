Voltana, infortunio sul lavoro: artigiano colpito da una lamiera caduta dall’alto

A poco più di 24 ore da quello verificatosi l’altra mattina alla ‘Fruttagel’ di Alfonsine, dove un autotrasportatore era stato urtato al capo da un bancale ed era stato trasportato in elicottero al ‘Bufalini’ di Cesena (dimesso poi la sera stessa), il territorio della Bassa Romagna registra un altro infortunio sul lavoro. È successo nella tarda mattinata di ieri in un’azienda in via Stradone Bentivoglio a Voltana, dove un artigiano cervese di una ditta esterna, impegnata in lavori di ripristino della guaina bituminosa della tettoia di un capannone, è stato colpito da una lamiera caduta dall’alto a causa probabilmente di una folata di vento. La lamiera ha provocato all’uomo una lacerazione al capo.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza, il personale della medicina del lavoro dell’Ausl e i carabinieri della stazione di Voltana mentre in un campo in via Trotta è atterrato l’elicottero di Ravenna Soccorso. L’artigiano, rimasto cosciente, è stato trasportato sul velivolo al Bufalini di Cesena. Pur serie, le sue condizioni non sembrano gravi.

