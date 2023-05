Von der Leyen sorvolerà la Romagna

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sorvolerà oggi le zone della Romagna alluvionate. Un gesto al quale farà seguito, questa è la speranza di cittadini e istituzioni, anche un aiuto concreto da parte dell’Europa. Insieme a von der Leyen – i dettagli dell’itinerario e di eventuali visite non sono stati precisati – ci sarà anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che la accoglierà a Bologna. Meloni accompagnerà von

der Leyen durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall’alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti. Il Presidente Meloni successivamente rientrerà a Roma per una riunione del Consiglio dei Ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell’emergenza nelle zone colpite dal maltempo. Lo rende noto Palazzo Chigi. L’altro nodo da sciogliere riguarda la nomina del commissario che segua ilt territorio colpito dal maltempo. Dopo il consiglio dei ministri che ha stanziato, attraverso il dl alluvioni, 2 miliardi di euro per fronteggiare l’emergenza maltempo in Emilia Romagna, entra nel vivo la partita per la scelta del commissario che dovrà gestire la fase della ricostruzione. Starebbe prendendo piede, sempre di più, l’ipotesi di un tecnico ‘esterno’, anche se resta ancora sul tavolo la candidatura del presidente Stefano Bonaccini.