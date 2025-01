Weekend di eventi al Cisim

In questo weekend al Cisim di Lido Adriano si terranno tre giornate di eventi. Alle 21.15 di stasera appuntamento con la stand-up comedy: sul palco si esibirà Giorgio Magri, in apertura il podcaster romagnolo Johnny Faina (il Cisim avvisa che lo spettacolo è riservato ad un pubblico adulto, ndr).

Magri è il primo e unico rappresentante della insult comedy (letteralmente "comicità dell’insulto") in Italia, un genere che vede in Groucho Marx e Don Rickles i suoi alfieri. Battute politicamente scorrette e black humour spietato, ma per dirlo con parole sue: "Non c’è odio ma sberleffo, io prendo in giro soprattutto me stesso".

Magri fa parte del collettivo Mela Marcia, ha partecipato alla seconda stagione di ’Natural Born comedians’, alla quarta e sesta di ’Stand-up Comedy’, entrambi programmi di Comedy Central (sul canale 129 di Sky).

Alle 21 di domani invece palco a disposizione di Sandri, al secolo Michele Alessandri, musicista cesenate classe 1996. Giovane cantautore polistrumentista romagnolo, accompagnato da Michele Alessandri, Andrea Cola, Jacopo Casadei, Simone Bartoletti Stella e Dino Bellardi.

Infine domenica dalle 17 giornata di rap, writing, breaking e djset per raccogliere fondi in favore della popolazione di Traversara, duramente colpita dall’ultima alluvione.

Le donazioni saranno devolute a ’Traversara in Fiore Aps’, associazione nata a seguito degli ultimi avvenimenti alluvionali per l’acquisto di beni e attrezzature destinati a tutti i residenti colpiti.